Zu einer Schlägerei kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (06. auf 07.01.2023) in einem Club in Altenkunstadt im Kreis Lichtenfels.

Während der Schlägerei schlug ein 27-Jähriger einem 24-jährigen Mann ein Glas auf den Kopf, wodurch dieser eine Kopfplatzwunde erlitt.

Den Grund für die Schlägerei muss laut Polizei Lichtenfels noch ermittelt werden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz