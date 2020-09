Alle Hände voll mit Spezialitäten

Kennen Sie das? Sie sehen etwas Schönes, das Ihnen gefällt. Irgendwo in einem Schaufenster oder auf einem Markt. Sie gehen daran vorbei, einmal, zweimal oder noch öfter. Insgeheim freuen Sie sich jedes Mal, dass das bewunderte Stück noch da ist, dass es Ihnen niemand weggeschnappt hat. Sie zögern aber noch, es zu kaufen. Weil es nicht ganz billig ist, weil Weihnachten oder der Geburtstag gerade nicht vor der Tür stehen, so dass man es sich wünschen könnte. Sich selbst ein Geschenk zu machen, einfach so etwas zu kaufen, was man nicht unbedingt braucht, das erlauben sich viele nicht gleich. Wenn man es dann aber doch getan hat, bleibt hoffentlich ein gutes Gefühl und - noch besser - eine lange Verbindung zu diesem Gegenstand.