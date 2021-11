Eine Person ist am Samstag am Staffelberg bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) in Oberfranken abgestürzt. Ersten Informationen zufolge ist wohl ein junger Mann rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt und auf einem Steilhang liegen geblieben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, ebenso weiter Rettungskräfte und die Bergwacht.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.