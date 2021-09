Kreis Lichtenfels: Keimbelastung im Trinkwasser zu hoch - Abkochgebot angeordnet

Bad Staffelstein: Haushalte in der Gemeinde Stublang müssen Leitungswasser abkochen

Für Speisen/Getränke, Waschen von Obst und Zähneputzen: Wasser muss sprudelnd aufgekocht werden

Bei der routinemäßig durchgeführten Trinkwasseruntersuchung der Gemeinde Stublang wurden im Trinkwasser bakteriologische Verunreinigungen festgestellt, wie das Landratsamt Lichtenfels in einer Pressemitteilung berichtet. In diesem Gemeindeteil darf das Leitungswasser ab sofort nur noch in abgekochtem Zustand verwendet werden.

Abkochgebot in Gemeinde Stublang in Bad Staffelstein: Das solltet ihr beachten

Die Abkochanordnung gilt bis zum Vorliegen einwandfreier bakteriologischer Untersuchungsergebnisse und weitere Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Stadtverwaltung Bad Staffelstein ist informiert.

Folgende Tipps sind bei Trinkwasser-Verunreinigungen zu beachten:

Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht

Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers wird empfohlen

Für die Zubereitung von Essen, zum Zähneputzen und zum Reinigen von Wunden sollte nur abgekochtes Wasser verwendet werden

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung uneingeschränkt nutzen

Keime in Leitungswasser: Diese Vorgänge erfordern kein Abkochen

Für die Zubereitung von Säuglingsnahrung empfiehlt sich in diesem Fall Mineralwasser. Vom Abkochgebot ausgenommen ist die Nutzung des Geschirrspülers, der Waschmaschine und der Dusche. Sobald das Abkochen nicht mehr erforderlich sei, setze die Gemeinde die Bevölkerung in Kenntnis, heißt es.

Vorschaubild: © Patrick Pleul/dpa