Eine Fahranfängerin (18) ist am Samstagnachmittag (20. August 2022) mit ihrem Auto in einem Straßengraben gelandet. Wie die Polizei berichtet, war die 18-Jährige auf der Sessenreuther Straße in Richtung Wirsberg im Landkreis Kulmbach unterwegs, als sie nach rechts ins Bankett geriet.

Die junge Autofahrerin lenkte wohl noch dagegen, schleuderte dann aber auf die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Anschließend überschlug sie sich und kam auf der Seite zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige schließlich mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.

Vorschaubild: © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild