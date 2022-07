Wer trägt die schönste und passendste Kleidung zum Bierfest? - Dieser Frage geht unsere Fotografin Sonny Adam am kommenden Wochenende im und rund um den Bierstadel wieder nach.

Wer gut aussieht zum Kulmbacher Fest der Feste, der hat die Chance, von uns belohnt zu werden. Vor zehn Jahren haben wir den Wettbewerb zum ersten Mal ausgerufen - und in den Jahren danach mit noch mehr Zuspruch wiederholt.

Zwei Marktleugasterinnen

2012 hatten wir zum Auftakt sogar zwei Abstimmungen durchgeführt - siegreich daraus hervorgegangen waren Karen Sesselmann und Sara Kolb sowie Rebecca Sandler und Melissa Kolb.

Die Marktleugasterin Sophia Rektorschik hatte sich im Jahr 2013 mit ihrem Bierfest-Outfit gegen 14 Konkurrentinnen und zwei Konkurrenten souverän durchgesetzt. 2014 schlug Kathrin Friedrich, ebenfalls aus Marktleugast, 25 Konkurrentinnen und zwei Konkurrenten aus dem Rennen und siegte klar.

Die Stadtsteinacherin Saskia Porzelt überzeugte mit ihrem Dirndl dann 2015: Gegen 42 Konkurrentinnen setzte sie sich am Ende erfolgreich durch. 2016 siegte erstmals ein Mann - der Hummelgauer Gerd Bauer machte mit seiner Lederhose das Rennen und ließ 47 weitere Teilnehmer hinter sich.

2019 gewinnt Thorsten Stumpf

2017 setzte sich schließlich die Bayreutherin Ann-Kathrin Seiter durch. Im darauf folgenden Jahr hatte die Kulmbacherin Denise Wilson die User von ihrer Bierfest-Tracht überzeugt.

2019 schließlich überzeugte Thorsten Stumpf bei der Abstimmung zur schönsten Tracht. In den beiden zurückliegenden Jahren fiel die Bierwoche ebenso wie unser Wettbewerb aus.

Am Samstag und Sonntag starten wir nun aber wieder durch. Unsere Fotografin Sonny Adam wird am Abend im und am Bierstadel im Einsatz sein. Wer sich fotografieren lassen möchte, kann dies tun - oder wird ja auch von unserer Fotografin angesprochen.

Am Montag finden sich auf unserer neuen Seite im Internet unter bayerische-rundschau.de und am Dienstag in der Bayerischen Rundschau die schönsten Fotos, die am Wochenende entstanden sind. Bis Mittwochmittag können die User auf bayerische-rundschau.de dann abstimmen und das heißeste Outfit für die Bierwoche wählen.

In unserer Donnerstagsausgabe beziehungsweise Donnerstagfrüh auf der Seite bayerische-rundschau.de werden die Gewinner bekanntgegeben. Die ersten fünf Sieger haben Chancen auf Biermarkenkontingente. Wir verlosen insgesamt 20 Biermarken für den Wettbewerb.

Biermarken zu gewinnen

Die Gewinne bei der Abstimmung sind: 1. Preis: fünf Biermarken, 2. Preis: vier Biermarken, 3. Preis: drei Biermarken, 4. Preis: zwei Biermarken, 5. Preis: eine Biermarke. Erstmals gibt es auch einen Preis für die Familie mit der schönsten Tracht - die Redaktion wählt hier die Sieger aus, die fünf Biermarken erhalten.red