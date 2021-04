So muss die ausführende Firma die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten in der Buchbindergasse vorerst ruhen lassen. Weitere Mitarbeiter, die in unmittelbaren Kontakt mit dem Betroffenen standen, mussten sich in Quarantäne begeben und warten derzeit auf ihre Testergebnisse.

Wann die Arbeiten in der Buchbindergasse fortgesetzt werden, steht noch nicht fest. Sollten die weiteren Mitarbeiter sich nicht angesteckt haben, könnte es bereits im Laufe der kommenden Woche wieder weitergehen.

Aufgrund der Tatsache, dass besagte Firma auch für die Straßenbauarbeiten im Lärchenweg und im Buchenweg in Burghaig zuständig ist, verzögern sich auch hier die Arbeiten. Die Stadt Kulmbach bittet die Bevölkerung und insbesondere die Anwohner um Verständnis. Sie hofft, dass eine zügige Wiederaufnahme der Arbeiten auf allen Baustellen möglich ist.