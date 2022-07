Beste Stimmung und Trubel herrschten am Wochenende tagsüber im Stadel. Am Samstagabend brachten die Fetzentaler das Festzelt zum Kochen. Vor allem beim umstrittenen Ballermann-Hit "Layla", der mehrmals gespielt wurde, grölte die Menge mit. Am Sonntag heizten am Nachmittag Gloria und am Abend die Münchner Zwietracht den Bierfestbesuchern ein.