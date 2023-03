B289 im Landkreis Kulmbach während der Osterferien stellenweise voll gesperrt

während der Osterferien stellenweise Bundesstraße zwischen Kauerndorf und Untersteinach zwölf Tage nicht befahrbar

zwölf Tage Dauer der Vollsperrung: Montag (3. April 2023) bis Freitag (15. April 2023)

Montag Freitag Weiträumige Umleitung - Amt kündigt "unvermeidlichen Verkehrseinschränkungen" an

In Oberfranken steht auf der Bundesstraße B289 eine Vollsperrung in den nahenden Osterferien an. Für die Ortsumfahrung von Kauerndorf wird derzeit eine bauzeitliche Umfahrung zwischen Kauerndorf und Untersteinach errichtet, erklärt das Staatliche Bauamt Bayreuth in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (22. März 2023). Dadurch sollen die nachfolgenden Arbeiten in diesem Bereich weitestgehend unter Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs durchgeführt werden können.

Landkreis Kulmbach: B289 wird für 12 Tage voll gesperrt - weiträumige Umleitung eingerichtet

Zur Herstellung der Überleitung auf diese Umfahrung sei von Montag (3. April 2023) bis Freitag (15. April 2023) eine Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Kauerndorf und Untersteinach erforderlich, kündigt die Behörde an. Die Bundesstraße sei währenddessen von Kulmbach kommend bis zum Abzweig nach Fölschnitz/ Ködnitz/ Trebgast befahrbar. Aus Richtung Himmelkron sei die Zufahrt bis zur Anschlussstelle "Untersteinach West" möglich, berichtet das Bauamt.

Eine Umleitung erfolgt demnach weiträumig ab Kulmbach Mitte über die B85 und die Kreisstraße KU9 nach Grafendobrach weiter zur B303 in Richtung Stadtsteinach nach Untersteinach sowie entgegengesetzt. Die Umleitungsstrecke wird laut Behördenangaben vor Ort entsprechend ausgeschildert.

"Für die auftretenden, unvermeidlichen Verkehrseinschränkungen bittet das Staatliche Bauamt Bayreuth um Verständnis", heißt es in der Pressemitteilung.

In Marktrodach (Kreis Kronach) finden in Kürze derweil umfassende Sanierungsarbeiten statt - mit weitreichenden Folgen: Auf den Bundesstraßen B173 und B303 kommt es von April bis Dezember zu einer Vollsperrung.