Marktrodach: Ortsdurchfahrt im Landkreis Kronach wird rundum erneuert

im Landkreis Kronach Bundesstraßen 173 und 303 wegen Bauarbeiten über Monate hinweg gesperrt

wegen Bauarbeiten Mega-Baustelle in Sicht: Maßnahme betrifft Areal von 1,4 Kilometer Länge

Maßnahme betrifft 3,5 Millionen Euro Gesamtkosten - Schwerlastverkehr wird weitläufig umgeleitet

Das oberfränkische Marktrodach (Landkreis Kronach) wird in Kürze zur Mega-Baustelle. Der Grund: Die Ortsdurchfahrt der 3735 Einwohner zählenden Marktgemeinde wird einer Generalsanierung unterzogen. Kostenpunkt: 3,5 Millionen Euro. Für die Bauarbeiten müssen die Bundesstraßen 173 und 303 bis Dezember im Bereich Marktrodach komplett gesperrt werden. Schon in wenigen Wochen geht es los: Beginn der aufwendigen Maßnahme ist Mitte April.

Marktrodach: Ortsdurchfahrt wird aufwendig erneuert - Bauarbeiten auf 1,4 Kilometer Länge

Die Bauarbeiten in Marktrodach finden auf einer Fläche von 1,4 Kilometern Länge statt, berichtet das Staatliche Bauamt Bamberg. Die Behörde erneuert im Rahmen einer gemeinschaftlichen Maßnahme zusammen mit der Gemeinde Marktrodach und dem Zweckverband "Rodacher Gruppe" die Ortsdurchfahrt der kleinen Gemeinde im Herzen des Frankenwalds.

Die Kooperation ermögliche die Bündelung von fünf einzelnen Baumaßnahmen, heißt es in einer Presseinformation. Durch die sich daraus ergebenden Synergieeffekte verkürze sich die Vollsperrung auf den Zeitraum von April bis Dezember 2023 - "ansonsten wären im Abstand von mehreren Jahren immer wieder Vollsperrungen erforderlich gewesen", teilt das Staatliche Bauamt mit.

Im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme erfolge eine komplette Erneuerung des Asphaltoberbaus der Bundesstraßen B173 und B303 im Bereich der Gemeinde Marktrodach.

Geplant ist zudem ein Ausbau des Streckenzugs von der Rodachbrücke bis zum Kreuzungsbereich "Im Gries". Der Baubereich erstreckt sich laut Behördenangaben bis zur Einmündung Tankstelle/Klärwerk. Im Bereich der Allee werde eine Oberbauerneuerung durchgeführt. Der Kreuzungsbereich der B303 soll zudem "grundlegend und barrierefrei ausgebaut" werden, heißt es weiter.

"Schwerverkehr wird großräumig umgeleitet": Bauamt-Sprecherin erklärt nötige Maßnahme

"Die zugehörige Ampelanlage wird im Rahmen der Maßnahme komplett erneuert", kündigt das Bauamt an. Weiterhin erfolge eine Bauwerksinstandsetzung des Mühlbach- und Rehenbachbauwerks. "Im Kreuzungsbereich 'Im Gries' wird ebenfalls die Technik der Ampelanlage erneuert, sodass der Verkehrsfluss verbessert wird." Weiterhin werde hier der Linksabbieger-Streifen verlängert, um ein flüssigeres Abbiegen der Fahrzeuge zu ermöglichen.

Auf dem kompletten Streckenzug wird laut Informationen des Bauamts "ein lärmmindernder Asphaltbelag" eingebaut. Im Zuge der Maßnahme ist überdies der barrierefreie Ausbau der in der Ortsdurchfahrt befindlichen Busbuchten vorgesehen. Infolge der Vollsperrung auf der B173 und der B303 kommt es insbesondere für den Fernverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. "Der Schwerverkehr wird großräumig umgeleitet, da dieser nicht durch Wohngebiete umgeleitet werden kann", teilt Bauamt-Pressesprecherin Sabrina Hörl inFranken.de auf Anfrage mit.

Parallel zur Maßnahme des Staatlichen Bauamtes Bamberg und der Gemeinde Markrodach verlegt der Zweckverband "Rodacher Gruppe" Wasserleitungen im Kreuzungsbereich zwischen Unter- und Oberrodach. Auch ein Neubau des Zählwerks im Bereich der Kulmbacher Straße steht demzufolge vor der Umsetzung. "Es ist geplant, die Maßnahme in zwei Bauabschnitten abzuwickeln, hierfür werden eine überörtliche Umleitung sowie eine kleinräumige Umleitung für Anlieger sowie den ÖPNV eingerichtet", heißt es in der Presseinformation. Die Gesamtkosten für die Mega-Baustelle in Marktrodach belaufen sich laut Angaben des Staatlichen Bauamts Bamberg auf rund 3,5 Millionen Euro.

Ebenfalls interessant: Kronacher Erlebnisbad Crana Mare öffnet Erlebnisbereich wieder: Das sind Öffnungszeiten und Preise