Ein Dialog auf WhatsApp : "Hallo ***, magst Du Dir nebenbei was verdienen? Ich wrde mich freuen, wenn Du mir privat die Haare machen knntest. LG ***" - "Ne das darf ich leider nicht. Da komme ich in Teufels Kche. Ich mache mich strafbar." - Man schreibt ein bisschen hin und her. Dann: "Wenn Du mir sagt, Du machst Dich strafbar, wenn Du mir privat die Haare machst.... dann machst du totales Misstrauen mir gegenber deutlich!!!! Als wenn ich Dich ,verpetzen' wrde.... kannst mich gerne aus Deiner Stammkunden-Liste lschen!!!"