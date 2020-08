Unentdecktes Franken: Genießen und schweigen

Blechkarawanen auf den Zufahrtsstraßen, überfüllte Parkplätze, rappelvolle Strände an den Baggerseeen, Menschenmassen auf den Wanderwegen . In den Tourismus-Hochburgen des Freistaates haben die Anwohner die Nase gestrichen voll von den zumeist Tages-Ausflüglern, die coronabedingt Sommerurlaub "dahoam" machen. Notgedrungen, denn natürlich lägen sie jetzt lieber ganz gechillt in einem All-inclusive-Hotel in der Türkei mit einem Cocktail am Pool, während die Kinder von Animateuren bespaßt werden.