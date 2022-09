Tierheim Kulmbach hilft bei Vermittlung von Katze "Milufa" - "ein liebes Tier"

Im Tierheim Kulmbach versucht man derzeit, ein neues Zuhause für "Milufa" zu finden. Aktuell befindet sich die sechsjährige Katze bei ihrer Besitzerin Daniela, wo sie von klein auf mit ihrer Schwester zusammenlebte. "Bis sie erwachsen waren, haben sie viel gekuschelt und gespielt", sagt Daniela. "Doch plötzlich haben sie sich einfach nicht mehr vertragen."

Tierheim Kulmbach teilt Aufruf: "Milufa" war bereits ein Jahr verschwunden

Seitdem habe "die eine Jagd auf die andere gemacht", erklärt die Besitzerin der beiden Katzengeschwister. Beide Katzen waren demnach Freigänger, bis "Milufa" eines Tages nicht mehr zurückkam. "Wir haben sie immer gesucht, aber nie gefunden. Aber wir wussten, dass sie da ist", sagt Daniela, "weil die Leute in der Nachbarschaft sie regelmäßig gesehen haben. Fangen konnten wir sie leider nie. Fast ein Jahr war sie verschwunden", bis "Milufa" doch wieder zurückkam. Seitdem bleibt sie im Haus. "Sie würde sonst gleich wieder ausbüxen."

Trotzdem ist Daniela klar, "dass wir sie nicht behalten können". "Milufa" sei nicht verwildert und insgesamt eine "ruhige, geduldige Katze" und "ein wirklich liebes Tier". Nur braucht "Milufa" dringend ihr eigenes Revier: "Besonders draußen, sie verjagt alle anderen Katzen", so Daniela. Deshalb wäre es klasse, "wenn sie vielleicht ihren eigenen Garten hätte und als Einzelkatze gehalten würde". Auch, wenn "Milufa" den Freigang gewöhnt ist, sei es mit einer längeren Eingewöhnungszeit ebenfalls möglich, sie in der Wohnung zu halten, schätzt Daniela ihre Katze ein.

Bis dahin bleibe "Milufa" bei ihr, demnächst stehen außerdem noch Tierarzttermine zum Impfen an. "Nach der langen Zeit draußen mussten wir sie erst einmal entwurmen. Nächste Woche werden wir sie auch chippen lassen", so Daniela. Leider habe sich bisher noch niemand gemeldet, der Interesse an der Katze hätte und ihr ein neues Zuhause bieten könnte. Wer "Milufa" gerne kennenlernen oder mehr über sie erfahren möchte, kann sich direkt bei ihrer Besitzerin unter 09575981617 oder per Mail melden.