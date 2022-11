Stadtsteinach: Pizzeria "La Vita e Bella" im Kreis Kulmbach seit dieser Woche geschlossen

Die Pizzeria "La Vita e Bella" in Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) hat überraschend ihre Pforten geschlossen. Besonders bitter: Das Restaurant auf dem Gelände des örtlichen Tennisclubs hatte erst vor rund einem halben Jahr seine Eröffnung gefeiert. "Wir haben das Lokal im Mai übernommen", berichtet Wirtin Tanja Stegner. Im Gespräch mit inFranken.de schildert die 55-Jährige, was sie zur Schließung ihrer Pizzeria bewegt hat.

Pizzeria "La Vita e Bella" in Stadtsteinach geschlossen - "Nicht so gelaufen, wie wir erhofft haben"

Die Vereinsgaststätte des TC Stadtsteinach, die auch für Nicht-Mitglieder zugänglich ist, verfügt im Innen- und Außenbereich über jeweils 40 Sitzplätze. Für die Neueröffnung ihres Restaurants vor wenigen Monaten hat Stegner neben viel Herzblut auch Eigenkapital investiert. "Wir haben beispielsweise eine neue Küche hineingestellt und Geschirr gekauft", erklärt die Gastronomin. Doch: "Es ist nicht so gelaufen, wie wir erhofft haben."

Seit Dienstag (15. Novemberg 2022) ist das "La Vita e Bella" deshalb dauerhaft geschlossen. "Unterm Strich müssen wir leider festhalten, dass es sich trotz vieler Stunden Arbeit pro Tag wirtschaftlich nicht gerechnet hat", konstatiert Stegner. Die Personalsuche habe sich demnach schwierig gestaltet. Der Hauptbeweggrund für die Lokalaufgabe liegt indes anderswo. "Es ist gerade eine schlechte Zeit. Alles ist teurer geworden", sagt die 55-Jährige. Allein bei den Lebensmitteln habe es eine Preissteigerung von 30 bis 35 Prozent gegeben. "Wir haben keinen Monat etwas verdient", berichtet die Pizzeria-Betreiberin. "Darum habe ich gesagt: Wir ziehen jetzt die Notbremse."

Obwohl sie noch bis April 2023 Pacht zahlen müsse, bleibe die Gaststätte zu. Stegner, die laut Eigenaussage aus dem Gastronomiebereich kommt, will sich nun beruflich anderweitig orientieren. "Meiner Meinung nach ist die Gastronomie auf einem absteigenden Ast". Drastische Preiserhöhungen, Inflation und Co. stellten gerade kleinere Betriebe vor immense Herausforderungen. "Einen Kostenanstieg von 35 Prozent können Sie ja nicht komplett auf die Gäste umlegen", gibt die Wirtin zu bedenken. "Erst recht nicht in Stadtsteinach."

"Das ist unglaublich schade": Gästen bedauern Pizzeria-Schließung - Wirtin wünscht sich Nachfolger

In der Konsequenz erfolgte in dieser Woche notgedrungen die Schließung der Pizzeria "La Vita e Bella". "Dann sage ich lieber: Ende. Genug Geld verbrannt. Schluss damit", sagt Stegner. In einer Facebook-Gruppe bedauern mehrere Menschen das unerwartete Aus der Gaststätte. "Das ist unglaublich schade", schreibt etwa eine Nutzerin. "Uns hat es immer bestens geschmeckt und ihr habt das alles super gemacht", zollt jemand anders seinen Respekt. "Tut mir leid, für die Zukunft alles Gute", hält ein weiterer User fest.

Tanja Stegner wünscht sich indessen, dass sich schnell ein Nachfolger für die frei gewordene Pachtfläche auf der Tennisanlage findet. "Es ist wirklich schön hier", betont sie im Gespräch mit inFranken.de.

Ihr "herzlicher Dank" gelte den Gästen der Pizzeria. Bei den Lokalbesuchern sei man gut angekommen. Auch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Tennisclubs lobt sie. "Die Leute hier sind top."