Stadtsteinach vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Nicht die Kurve gekriegt: 54-Jähriger kracht gegen Baumstumpf - Polizei errät Grund sofort

Ein 54-Jähriger hatte am Mittwochmorgen nicht nur Benzin getankt - und hatte deshalb Schwierigkeiten mit der kurvigen Strecke zwischen Gumpertsdorf und Untersteinach. So landete er schließlich an einem Baumstumpf und sein Führerschein in Polizeigewahrsam.