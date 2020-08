Schon wieder: Ammoniak-Austritt am Schlachthof Kulmbach - Warnung an Anwohner

Schon wieder: Am Kulmbacher Schlachthof ist am Donnerstagmittag Ammoniak ausgetreten. Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde alarmiert.

Das Leck in der Kühlanlage, das für den Ammoniak-Austritt ursächlich war, konnte schnell geordnet, die Hauptleitung angedreht und das in der rund 30 Meter langen Leitung verbliebene Gas kontrolliert abgelassen werden. Mit einer sogenannten mobilen Wasserwand sorgte die Feuerwehr dafür, dass die Gaswolke niedergeschlagen wurde, so dass bereits nach relativ kurzer Zeit keine Gefahr mehr bestand. Die Polizei befragt derzeit noch die Bauarbeiter, die an der Kühlanlage im Schlachthof gearbeitet haben, um der Ursache für das Leck auf den Grund zu kommen.

Großeinsatz im Kulmbach: Ammoniak am Schlachthof tritt aus

Nach derzeitigem Stand gab es keine Verletzten. Die Menschen, die sich in den angrenzenden Gebäuden aufhielten, waren vorsorglich gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Fast genau zwei Wochen ist es her, dass ein ähnlicher Vorfall einen Großeinsatz von Feuerwehren und Rettungskräften auslöste. Damals hatte es mehrere Stunden gedauert, bis das Leck verlässlich geschlossen werden konnte. Drei Menschen waren mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Auch damals war es im Zusammenhang mit Bauarbeiten an der Kühlanlage zu dem Unfall gekommen.