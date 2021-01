Die Personalnot in den stark von Corona betroffenen Pflegeheimen der Arbeiterwohlfahrt Am Rasen, in der Johann-Brenk-Straße sowie bei "Pro Seniore" in Wirsberg ist groß: weil nicht nur Bewohner, sondern auch etliche Beschäftige mit dem Virus infiziert sind, zudem Mitarbeiter , die als Kontaktpersonen gelten, sich in Quarantäne begeben mussten.