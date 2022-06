Ködnitz vor 4 Stunden

Fahrradunfall

Unfall mit tierischer Beteiligung - Radfahrer verletzt im Krankenhaus

Zu einem ungewöhnlichen Fahrradunfall kam es am Donnerstag (23.06.2022) in Ködnitz (Landkreis Kulmbach). Einem E-Biker lief ein Reh vor das Fahrrad und brachte in Zufall. Mit mittelschweren Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus.