Einen Überblick über die Situation der Impfkampagne im Landkreis gaben die Verantwortlichen des Landratsamtes am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Ein Thema war der von vielen lang ersehnte Impfstoff von Novavax. Das Vakzin sei für die achte Kalenderwoche angekündigt, teilte der Leiter des Impfzentrums, Marcel Hocquel, mit. Die Auslieferung erfolge direkt über den Bund und die Länder. "Sobald der Impfstoff da ist, werden wir schnellstmöglich Sonder-Impfaktionen damit anbieten", versicherte er.

Kinder-Impfungen

Nach wie vor gefragt seien die Kinder-Impfungen, wie Krisenstabs-Leiter Oliver Hempfling ausführte. 248 Kinder haben ihre Erst- und 169 Kinder bereits die Zweit-Impfung erhalten. Die Termine für die Kinder-Impfung (immer samstags nach Ende der regulären Impfzeit am 12., 19. und 26. Februar) seien nun auch online über das Bayerische Impfportal buchbar.

Impfen ohne Termin

Um das Angebot so niederschwellig wie möglich zu halten, sind im Impfzentrum im "Fritz" seit Montag wieder Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich, und zwar montags bis freitags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr. Gut angenommen und aufrecht erhalten wird die Impf-Beratung immer freitags von 13 bis 14 Uhr im Impfzentrum. "Es geht dabei nicht ums Überreden sondern einfach um Informationen aus seriösen Quellen", so Hempfling.

Sonder-Impfaktionen

Zwei Sonder-Impfaktionen finden am kommenden Samstag statt: Von 9 bis 12 Uhr in der Dreifach-Turnhalle in Neudrossenfeld und von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Schulturnhalle Marktleugast. Marcel Hocquel rief alle interessierten Firmen, Vereine und Institutionen auf, sich beim Impf-Team des Landkreises zu melden. "Wir kommen gerne", betonte er.