Neuenmarkt vor 46 Minuten

Drogeneinfluss

18-Jähriger rast mit 75 km/h durch Ortschaft: Polizeikontrolle enthüllt Drogenfahrt

Am Freitagabend geriet in Neuenmarkt ein junger Autofahrer in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. In der geschlossenen Ortschaft war er mit 75 km/h zu schnell unterwegs. Die Kontrolle brachte die Ursache für sein Verhalten zum Vorschein.