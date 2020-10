Kulmbach aktualisiert vor 28 Minuten

Corona

Zwei Lehrer infiziert: Gymnasium vorübergehend geschlossen - eine Woche Sonderunterricht

An einem Gymnasium in Oberfranken sind zwei der 13 getesteten Lehrer mit Covid-19 infiziert. Nun soll der Präsenzunterricht in dieser Woche eingestellt werden.