Vor laufender Fernsehkamera in einer Gesprächsrunde mit dem Bundespräsidenten zu sitzen - was für Friedbert Scharfe bis vor wenigen Monaten noch undenkbar war, wurde für den Leiter der Forschungsabteilung beim Azendorfer Baustoffhersteller Maxit am Mittwochabend Realität. "Es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis", sagt Scharfe, der Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises, die im ZDF zu sehen war, eine Innovation vorstellen durfte: einen völlig neuartigen Dämmstoff , den er zusammen mit Professor Thorsten Gerdes von der Uni Bayreuth und Klaus Hintzer vom Technologiekonzern Dyneon/3M entwickelt hat und der einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.