Hinterrehberg vor 40 Minuten

Feuerwehreinsatz

Schwedenofen mit Spiritus angezündet: Funken entfachen Brand in Wohnung - Feuerwehr rettet Katzen

Am Montagabend (27.12.2021) hat eine Frau in einem Wohnhaus in Stadtsteinach ihren Schwedenofen mithilfe von Spiritus angezündet. Dabei tropfte sie Flüssigkeit vor den Ofen. Funken lösten daraufhin einen Brand in der Wohnung aus.