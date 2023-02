Die Reisepläne stehen – jetzt fehlen nur noch viele begeisterte Mitreisende: Die Kulmbacherin Rosemarie Karpinski plant im Juli 2023 eine Busreise ins italienische Lugo. Das teilt die Stadt Kulmbach mit.

Die Stadt in der Region Emilia Romagna hat besondere Beziehungen zu Kulmbach, ist sie doch seit 1974 Partnerstadt Kulmbachs.

„Wir freuen uns, wenn unsere Städtepartnerschaften so aktiv mit Leben erfüllt werden“, zeigt sich Oberbürgermeister Ingo Lehmann dankbar für die Kulmbacher Reiseinitiative. „Schließlich leben solche Verbindungen von den persönlichen Begegnungen der Menschen.“

Konkret findet die Busreise nach Lugo vom 9. bis 14. Juli 2023 statt. Der Reisepreis pro Person beträgt 745 Euro. Neben einem ausgedehnten Besuch in der Stadt Lugo und einem Empfang im dortigen Rathaus erwartet die Mitreisenden ein abwechslungsreiches Programm. So steht neben den Städten Pomposa, Modena und Parma auch die Gegend rund um Rimini auf dem Plan.

„Ich durfte schon mehrfach Reisen in unsere Partnerstadt Lugo organisieren“, erzählt Rosemarie Karpinski. „Die Region Emilia Romagna ist einfach traumhaft schön und ich hoffe, ich kann viele Kulmbacherinnen und Kulmbacher ebenfalls für diese tolle Gegend begeistern.“

Für die sechstägige Busreise können sich Interessierte noch bis 1. März 2023 direkt bei Rosemarie Karpinski (Krähenwinkel 1 in Kulmbach, Tel. 09221-9 69 99 54) oder beim verantwortlichen Busunternehmen Omnibus Wunder in Hollfeld anmelden. Dort gibt es auch nähere Informationen rund um die Städtepartnerschaftsreise. Infomaterial und Anmeldeformulare liegen auch im Kulmbacher Rathaus am Infoschalter aus.

Die Stadt Kulmbach fördert gemäß eines Stadtratsbeschlusses Reisen in ihre Partnerstädte. „Wir wollen auf diese Weise unseren Beitrag dazu leisten, dass sich unsere Kulmbacherinnen und Kulmbacher mit unseren Partnern in Schottland, der Türkei, Italien, Österreich oder auch Thüringen austauschen können. Denn solche Partnerschaften leben von den Aktionen und Aktivitäten der Bevölkerung – und das möchten wir gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, erklärt OB Ingo Lehmann.

Die Stadt Kulmbach unterhält teilweise seit Jahrzehnten fünf Städtepartnerschaften mit dem italienischen Lugo, Kilmarnock in Schottland, Bursa in der Türkei, Rust in Österreich und Saalfeld in Thüringen. Hinzu kommt eine Städtefreundschaft mit der norddeutschen Stadt Lüneburg, die seit 1967 besteht.