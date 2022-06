Die Patienten seien am späten Donnerstagabend in Kulmbach angekommen. Sie seien schwer verletzt, lägen aber nicht auf der Intensivstation. Zur Art der Verwundungen gab es keine weiteren Angaben.

Die Ukrainer waren mit einer Maschine am Flughafen Nürnberg gelandet und dann auf mehrere Kliniken im Freistaat verteilt worden. Nach Meldungen des Bayerischen Rundfunks handelt es sich um insgesamt 35 Personen. Die meisten Patienten hätten demnach die erste Akutphase ihrer Verletzung überstanden und seien in einem stabilen Zustand verlegt worden. Die Verletzten wurden zunächst in verschiedenen Behandlungszentren in der Ukraine betreut.