Kulmbacher Eislaufbahn öffnet am Freitag

öffnet am Saisonausfall wegen Energiekrise ? Stadtwerke wägten ab

? Stadtwerke wägten ab Entscheidung fällt auf verkürzte Saison

Das müssen Besucher zu Öffnungszeiten und Preisen wissen

Soll es in Kulmbach in diesem Jahr eine Eisbahn trotz der angespannten Energiesituation geben? Über diese Frage beriet der Werkausschuss der Stadtwerke unter Leitung von Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) am 17. Oktober 2022 intensiv. Die Entscheidung fiel zum Vorteil der Eislauf-Fans - insbesondere der Kinder und Jugendlichen - aus. Jetzt stehen auch die Öffnungszeiten ´der künstlichen Eisbahn fest.

Kulmbacher Eisbahn wird öffnen - soll Abwechslung und Bewegungsmöglichkeit bieten

"Es war abzuwägen, ob die Saison wegen der Energiekrise gänzlich ausfallen soll oder ob man die Eisbahn-insbesondere mit Blick auf die zahlreichen Kinder und Jugendlichen, die das Angebot zuhauf wahrnehmen - in diesen fordernden Zeiten doch öffnet." So heißt es auf der Webseite der Kulmbacher Stadtwerke. "Nach einer langen Debatte" sei die Entscheidung auf eine verkürzte Saison von Freitag (23. Dezember 2022) bis zu den Faschingsferien gefallen.

"Es war der ausdrückliche Wunsch der Werkausschussmitglieder, den Gästen der Eisbahn und allen voran den Kindern und Jugendlichen eine schöne Abwechslung sowie eine zusätzliche Bewegungsmöglichkeit im Freien während der Winterzeit anbieten zu können", heißt es weiter.

Trotz der enorm gestiegenen Energiekosten sollen die Eintrittspreise gleich bleiben. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zahlen 1,25 Euro und Erwachsene 2,50 Euro.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass sich die Eislaufzeiten in den Weihnachtsferien von den allgemeinen unterscheiden.

23. Dezember: 14-15.30 / 16-17.30 / 18-19.30 / 20-21.30

24. Dezember: Geschlossen

25. Dezember: 14-15.30 / 16-17.30

26. Dezember: 14-15.30 / 16-17.30

27. Dezember: Ferienlaufzeit 1

28. Dezember: Ferienlaufzeit 2

29. Dezember: Ferienlaufzeit 1

30. Dezember: Ferienlaufzeit 2, zusätzlich 20-21.30

31. Dezember: Geschlossen

1. Januar: 14-15.30 / 16-17.30

2. Januar: Ferienlaufzeit 1

3. Januar: Ferienlaufzeit 1

4. Januar: Ferienlaufzeit 2

5. Januar: Ferienlaufzeit 1

6. Januar: 14-15.30 / 16-17.30

7. Januar: 14-15.30 / 16-17.30 / 18-19.30

8. Januar: Ferienlaufzeit 2

Ferienlaufzeit 1.: 10-11.30/12-13.30/14-15.30/16-17.30

Ferienlaufzeit 2.: 10-11.30/12-13.30/14-15.30/16-17.30/18-19.30

Auch interessant: Gute Nachrichten für einen Kulmbacher Traditionsgasthof. Jetzt ist sicher, dass er vor dem Aus verschont bleibt.