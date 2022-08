Der Freitag (05. August 2022) hat im Zusammenhang mit der Kulmbacher Bierwoche etliche Polizeieinsätze gefordert, wie die Polizeiinspektion Kulmbach am Samstag (06. August 2022) berichtet. "Auch ein kurzer Regenschauer hielt die Besucher nicht vom Feiern ab", heißt es.

Insgesamt kam es zu 22 Einsätzen. Zahlreiche Streitigkeiten und unterschiedliche Straftaten hielten die Beamten auf Trab: Ladendiebstahl, Beleidigungen, sexuelle Belästigung, eine Körperverletzung, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine gefährliche Körperverletzung sind die Bilanz.

Sexuelle Belästigung auf der Bierwoche: Polizei muss eingreifen

Zu Beginn des Abends versuchten zwei Personen eine Sonnenbrille aus einem Geschäft im direkten Umfeld des Bierstadls zu stehlen. In der Nähe des Sternla-Strandes kam es zu einer Körperverletzung mit zwei Geschädigten. In der Nähe des kleinen Kreisels kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, in dem der Täter einen am Boden liegenden Geschädigten mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben soll. Der Geschädigte verletzte sich glücklicherweise nicht schwer. Weiterhin meldete sich eine Frau, deren Ausschnitt von einem Besucher abgefilmt wurde. Eine weitere Dame wurde unsittlich berührt. Die Täter konnten jeweils direkt oder im Umfeld durch Fahndungsmaßnahmen gestellt werden.





Der Schwerpunkt polizeilichen Handelns verlagerte sich zum späteren Abend mehr in die Obere Stadt, wo sich circa 1000 Personen aufhielten. Hier wurde durch den Sicherheitsdienst ein Tütchen mit weißem Pulver, vermutlich Betäubungsmittel, aufgefunden. Zur späteren Stunde wurde eine Person angespuckt.

Im Laufe des Wochenendauftakts kam es zudem auf dem Veranstaltungsgelände, sowie in der Oberen Stadt zu zahlreichen Streitigkeiten, bei denen die Polizei schlichten konnte. Zum Teil wurden Personen mit einem Platzverweis belegt.