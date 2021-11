"Wir haben lange überlegt, ob und unter welchen Bedingungen wir den Markt stattfinden lassen können. Mir war es wichtig, die Veranstaltung nur abzusagen, wenn es keine Alternative gibt", erklärt Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD). "Daher haben wir uns entschlossen, den Markt unter Anwendung der 2G-Regelung abzuhalten", so Lehmann.

Das bedeutet, dass nur vollständig geimpfte oder genesene Personen den Markt besuchen dürfen. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert, daher ist auch das Mitführen eines Ausweises nötig, um die Formulare entsprechend abgleichen zu können. Wichtig: auch Kinder über zwölf Jahren fallen unter die 2G-Regelung.

Auf dem Markt selbst herrscht keine Maskenpflicht, allerdings ist es empfehlenswert, eine Maske mit sich zu führen. Sollte es zu größeren Menschenansammlungen vor Ständen kommen, rät es sich, zum Schutz aller eine Maske zu tragen. "Natürlich wäre ein Markt ohne Einschränkungen wünschenswert gewesen, aber nur so können wir den Adventsmarkt sicher durchführen", so Oberbürgermeister Lehmann.

Der Adventsmarkt ist geöffnet am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag vom 11 bis 19 Uhr.

Zudem weisen wir darauf hin, dass der Wochenmarkt aufgrund des Adventsmarktes am 27.11.2021 von 7 bis 13 Uhr auf dem Eku-Platz stattfindet.