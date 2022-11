Am ersten Adventswochenende ist in Kulmbach einiges geboten – am heutigen Freitag, 25. November 2022, um 17 Uhr fällt für den Adventsmarkt auf dem Marktplatz der Startschuss mit dem Kulmbacher Christkind, seinen Engeln und Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

Aber nicht nur auf dem Marktplatz "kann ausgiebig gebummelt, geschlemmt und gefeiert werden", wie die Stadt Kulmbach erklärt. Auch im Burggut (Kunsthandwerkermarkt), in der Dr.-Stammberger-Halle (Nepalhilfe Kulmbach) und in der Buchbindergasse 10 (Kiwanis-Club Kulmbach) warten an diesem Wochenende weitere Adventsmärkte auf zahlreiche Besucher.

Da der Kulmbacher Marktplatz an diesem Wochenende für den Adventsmarkt zur Verfügung steht, weiche der beliebte Wochenmarkt auf den benachbarten EKU-Platz aus.

Im Bereich „Griesenbrock-Imbiss/Alte Feuerwache“ bieten die regionalen Händler am Samstag, 26. November 2022, ab 7 Uhr frisches Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch sowie Pflanzen und viele weitere Produkte aus eigener Herstellung an.

Vorschaubild: © Sebastian Ganso/ Pixabay (Symbolfoto)