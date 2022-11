Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, sei die Tiefgarage am EKU-Platz am Montag, 14. November 2022, ab 7 Uhr komplett für den Parkverkehr gesperrt.

Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden gebeten, an diesem Tag zum Beispiel auf die Parkplätze am Schwedensteg, im Parkhaus Basteigasse und in die Tiefgarage unter der Dr.-Stammberger-Halle auszuweichen.

Das Parken auf dem EKU-Platz ist auch während der Wartungsarbeiten weiterhin möglich.

Hintergrund für die Sperrung der Tiefgarage am EKU-Platz sind turnusgemäße Wartungsarbeiten im Bereich Bodenbeschichtung durch eine Fachfirma, die einmal im Jahr stattfinden.

Sobald die Wartungsarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sind, werden die Parkplätze unter dem EKU-Platz im Laufe des Tages wieder frei gegeben.

Die Stadt Kulmbach bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.

