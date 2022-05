Bereits seit Anfang Mai 2022 wird eine 15-Jährige in Sachsen-Anhalt vermisst. In dieser Woche stieß die Polizei bei der Suche nach ihr auf neue Hinweise, die in den Landkreis Kulmbach führen. Die Ermittler arbeiten nun mit den Kollegen aus Oberfranken zusammen.

Josefine Specht, die gebürtig aus Dessau kommt, könnte sich der Polizei zufolge noch immer in der Region Kulmbach aufhalten.

Vermisste Jugendliche aus Sachsen: Befindet sie sich in Oberfranken?

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Sie ist 1,60 Meter groß;

sie hat eine schlanke Figur;

sie hat blonde, mittellange Haare;

ein besonderes Merkmal sind kleine Leberflecken auf ihrer linken Wange;

sie trug zuletzt eine schwarze Leggins mit der Aufschrift "Adidas" und weiße Turnschuhe der selben Marke sowie einen weißen Pullover mit einer orangefarbenen Aufschrift im Brustbereich.

Zeugen, die Josefine in der Öffentlichkeit gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sollen sich unverzüglich an die Kulmbacher Polizei unter der Telefonnummer 09221/609-0 wenden.

