Die Stadtwerke Kulmbach warnen in einer Pressemitteilung vor fragwürdigen Verkaufsmethoden. In einem konkreten Fall hat eine männliche Person an der Haustüre einer Kulmbacher Familie versucht den Abschluss eines Stromliefervertrages zu erreichen. Der Mann hatte dabei angegeben im Auftrag der e.on zu handeln und versucht mit dem Argument zu überzeugen, dass die „Stadtwerke“ beabsichtigen Preiserhöhungen durchzuführen und sich ein Wechsel daher umso mehr lohne.

Die Stadtwerke versichern in diesem Zusammenhang, dass keinerlei Preiserhöhungen geplant sind und raten genauso wie Verbraucherschützer dringend davon ab, derartige Geschäfte an der Haustüre abzuschließen oder irgendwelche Unterschriften zu leisten.

Sollten Kulmbacher Bürger mit derartigen Praktiken konfrontiert sein, raten die Stadtwerke darüber hinaus, sich den Namen des ungebetenen Besuchers geben zu lassen. Die eigene Zählernummer oder gar die eigene Bankverbindung sollten auf gar keinen Fall mitgeteilt werden.

Sollte es aufgrund eines solchen Haustürgeschäfts trotzdem zu einem wirksamen Vertragsabschluss in Textform gekommen sein, haben Verbraucher immer noch ein Widerrufsrecht von 14 Tagen, gerechnet ab dem Tag des Erhalts einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung.

Zudem stehen die Stadtwerke Kulmbach ihren Kunden, die einen solchen Hausbesuch erhalten haben, gerne für diesbezügliche Rückfragen zur Verfügung, um gemeinsam zu überprüfen, ob das gemachte Angebot seriös ist und bei einem Versorgerwechsel tatsächlich der zugesagte Einsparbetrag der Wahrheit entspricht. Hierzu können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an das Kundenbüro der Stadtwerke Kulmbach unter der Telefonnummer 09221 9042-18 wenden.