Kulmbach: Sperrungen, Halteverbote, geänderte Verkehrsführung - diese Straßen sind betroffen

Wie die Stadt Kulmbach berichtet, findet vom 16.-18. Juni 2023 die zweite Auflage des "Spartan Race Trifecta Weekends Kulmbach" statt. Aufgrund dieser Veranstaltung kommt es am besagten Wochenende zu einer geänderten Verkehrsführung sowie zu Sperrungen und Umleitungen.

1. Buchbindergasse

Samstag und Sonntag ist die Buchbindergasse ab 7:30 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Schießgraben. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr ist die Sperrung aufgehoben.

2. Basteigasse

Die Basteigasse kann Samstag und Sonntag nur in Richtung Schießgraben/Karl-Jung-Straße verlassen werden. Ein Linksabbiegen in Richtung Grabenstraße ist nicht möglich. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr ist die Sperrung aufgehoben. Das Parkhaus Basteigasse hat regulär geöffnet.

3. Grabenstraße

Die Grabenstraße zwischen „Alte Feuerwache“ und „Patchwork“ ist Samstag und Sonntag komplett gesperrt. Die Klostergasse ist befahrbar, im Bereich „Feuerwache“ kann tagsüber aber nur nach rechts in die Grabenstraße abgebogen werden. Zwischen 18:00 Uhr und 8:00 Uhr kann auch über die Buchbindergasse gefahren werden.

4. EKU-Platz

Der EKU-Platz wird ab Montag, den 12.06.2023, 6:00 Uhr komplett gesperrt. Im Laufe des Dienstags, 20.06.2023 kann dort wieder geparkt werden. Die Tiefgarage ist über die Einfahrt am Kreisverkehr „Sutte/Webergasse“ erreichbar. Die zweite Einfahrt hinter der Dr.-Stammberger-Halle ist weder erreichbar noch geöffnet, die Tiefgarage unter der Dr.-Stammberger-Halle kann aber über die Tiefgarage EKU-Platz befahren werden.

5. Obere Stadt

Die Obere Stadt ist Samstag und Sonntag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwischen dem Prinzessinnenhaus und der Spitalgasse gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Schießgraben und die Karl-Jung-Straße. Anlieger können die Straße „Obere Stadt“ befahren, es kann allerdings aufgrund des Rennens zu Behinderungen und Wartezeiten kommen. In den Abendstunden und nachts ist auch hier die Sperrung aufgehoben.

6. Schießgraben

Im Schießgraben gilt samstags und sonntags – auch über Nacht – absolutes Halteverbot.

7. Spitalgasse

Vor den Anwesen Spitalgasse 1-7 gilt Samstag ab 7:30 Uhr bis Sonntag um 18:00 Uhr absolutes Halteverbot. Der Behindertenparkplatz in der Spitalgasse ist ebenfalls bis Sonntag, 18:00 Uhr gesperrt. Aus Richtung Marktplatz kommend ist eine Ausfahrt durch die Spitalgasse nicht möglich. Alle Fahrzeuge, die aus dem Bereich Marktplatz und Oberhacken kommen, müssen die Altstadt über die Obere Stadt in Richtung Petrikirche verlassen.

8. Marktplatz

Die Kurzzeitparkplätze entlang der Stirnseite und die Behindertenparkplätze entlang des Marktplatzes und im Bereich des Vereinshauses sowie die Motorradfahrerparkplätze sind ab Samstag um 7:30 Uhr gesperrt. Aus dem Oberhacken kommend ist eine Zufahrt zum Marktplatz nicht möglich. Ein Ausfahren muss über die Obere Stadt erfolgen.

9. Festungsberg

Der Festungsberg ist grundsätzlich befahrbar, allerdings kann es aufgrund des Rennens zu Wartezeiten kommen.

10. Fischergasse

Die Fischergasse ist Samstag und Sonntag von 7:30 bis 18:00 Uhr keine Einbahnstraße und kann in beide Richtungen befahren werden. Zugleich ist die Fischergasse in diesem Zeitraum eine Sackgasse, ein Befahren ist aus Richtung Schwedensteg nur bis zur Abzweigung in die Sutte (Höhe Hotel Kronprinz) möglich. Eine Zufahrt zum EKU-Platz oder zur Stadthalle ist nicht möglich. Von Samstag auf Sonntag (18:00 bis 8:00 Uhr) gilt in der Fischergasse wieder die Einbahnstraßenregelung in Richtung Schwedensteg.

11. Karl-Jung-Straße

Die Einbahnstraßenregelung wird in der Karl-Jung-Straße ab Höhe des Anwesens „Karl-Jung-Straße 19“ gedreht. Das heißt, dass die Karl-Jung-Straße von Samstag, 8:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr vom Schießgraben kommend nur in Richtung Friedhofsstraße befahrbar ist. Achtung: Diese Regelung bleibt an beiden Tagen, auch nachts, bestehen.

12. Schwedensteg

Ein Teil der Parkplätze am Schwedensteg ist für die Teilnehmer des Spartan Race reserviert. Der reservierte Bereich betrifft den westlichen Schwedensteg zwischen den öffentlichen Toiletten und der ersten Zufahrt zum Parkplatz. Alle weiteren Parkplätze stehen wie gewohnt der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die entsprechenden Parkmöglichkeiten sind vor Ort ausgeschildert.