Streit eskaliert in Kulmbach: In Kulmbach sind ein Radfahrer und ein Fußgänger in einen Streit geraten. Der Radfahrer zog schließlich ein Messer und bedrohte die Familie mit Kind.

Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung Ängerlein, wie die Polizei Kulmbach mitteilt.

Radfahrer bedroht Familie mit Messer in Kulmbach

Ein 34-jähriger Kulmbacher war mit seiner Familie samt Kinderwagen und Hunden auf dem Radweg neben der Flutmulde in Kulmbach unterwegs. Plötzlich passierte ein männlicher Radfahrer auf einem schwarzen E-Bike die Spaziergänger, ohne vorher durch Klingeln oder ähnliches auf sich aufmerksam zu machen.

Der Fußgänger erschrak sich dabei und sprach den Radler auf sein Verhalten an. Dieser reagierte sofort empört, legte eine Vollbremsung hin, wandte sich dem Mann zu und zückte ein Klappmesser, mit dem er der Familie drohte.

Während der Radfahrer die räumliche Distanz zu den Fußgängern immer mehr verringerte, erkannte er offenbar eine weitere Gruppe Radfahrer in einiger Entfernung, woraufhin er von der erschrockenen Familie abließ. Er flüchtete schließlich unerkannt über die Brücke in Richtung Pörbitscher Platz, wo sich seine Spur verliert.

Beschreibung des Täters aus Kulmbach

Die Familie beschreibt den Unbekannten wie folgt:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkelblonde kurze Haare und dunkelblonder kurzer Vollbart

Bekleidet mit schwarzer, langer Cargohose, schwarzem Schuhwerk, schwarzem Oberteil mit dem Rückenaufdruck „70“ in weiß sowie dunklem Fahrradhelm und dunkler Sonnenbrille

Unterwegs auf einem schwarzen Mountainbike, vermutlich E-Bike, mit schwarzen Satteltaschen.

Wer auf die verbale Auseinandersetzung aufmerksam geworden ist oder Hinweise auf den bislang unbekannten Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 in Verbindung zu setzen

