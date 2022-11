Die Adventszeit in Kulmbach beginnt erst dann richtig, wenn die Kulmbacher anfangen, ihre „Butterbrote“ zu backen. Diese haben nichts mit einer bestrichenen Scheibe Brot zu tun, erklären die Museen im Kulmbacher Mönchshof. Zwar erinnert die Form daran, doch tatsächlich sind „Kulmbacher Butterbrote“ flache, braune Gewürzplätzchen mit einer dicken Schicht aus weißem Zuckerguss. Die Genussregion Oberfranken hat die „Butterbrote“ mittlerweile sogar in ihre Spezialitäten-Datenbank aufgenommen.

Nun kehren die „Kulmbacher Butterbrote“ nach längerer Wartezeit zurück: Aufgrund zahlreicher Nachfragen entschied sich das Team der Museen im Kulmbacher Mönchshof, die Ausstech-Formen erneut anfertigen zu lassen, um sie ab Mitte November 2022 im Museumsshop erwerben zu können.

Butterbrot-Backkurs im MUPÄZ

Damit auch das Backen gelingt, gibt es dieses Jahr wieder einen Backkurs unter der Leitung von Hans-Dieter Herold im Museumspädagogischen Zentrum der Museen im Kulmbacher Mönchshof.

Nach dem Eintreffen der TeilnehmerInnen begrüßt Museums-Backexperte Hans-Dieter Herold die TeilnehmerInnen.

Bevor alle zusammen in den Backprozess einsteigen, führt er diese in das Thema und die Teigherstellung ein. Die TeilnehmerInnen rollen dann die vorbereiteten Teige aus und stechen mit den „Butterbrot-Formen“ Plätzchen aus. Es folgt eine Einweisung in die richtige Verteilung auf Backblechen sowie das Backen der Plätzchen. Nach dem Backen wird der vorher hergestellte Guss aufgebracht.

Jede/r der TeilnehmerInnen stellt zudem eine kleine Menge Butterbrotplätzchenteig selbst her und bekommt seine Plätzchen mit nach Hause. Auch der fertige Teig kann mitgenommen werden. Zudem erhält jede/r TeilnehmerIn ein Skript mit Rezept und Backanleitung sowie eine Butterbrot-Ausstechform sind im Kurs-Preis inbegriffen. Das restliche Eiweiß wird zur Herstellung von Nussmakronen-Plätzchen verwendet.

Kosten: 35,00 EUR incl. Backmaterial, Rezept mit Backanleitung und Butterbrot-Ausstechform.

Termin: Samstag, 19. November 2022

Dauer: 14:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Anmeldung: www.kulmbacher-moenchshof.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.