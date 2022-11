Sie zeigen, was sie musikalisch drauf haben: Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, laden Solisten und Ensembles der Städtischen Musikschule Kulmbach am kommenden Samstag, 19. November 2022, um 17 Uhr zum traditionellen Konzert „Tag der Hausmusik“ in den Musiksaal der Musikschule ein.

„Das Publikum darf sich auf ein tolles, abwechslungsreiches Programm freuen“, verspricht Musikschulleiter Harald Streit. Neben dem Vororchester, dem Gitarrenensemble und einem Akkordeonquartett werden auch viele solistische Beiträge zu sehen und zu hören sein.

„Die musikalische Bandbreite, die wir präsentieren werden, ist riesig! Von der Renaissance bis zu zeitgenössischen Titeln sind alle Musikepochen und Genres vertreten“, so Harald Streit.

Der Eintritt zum „Tag der Hausmusik“ der Städtischen Musikschule Kulmbach ist frei.

