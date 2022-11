Wie die Museen im Kulmbacher Mönchshof mitteilen, bieten sie im Dezember 2022 am Sonntag, 4. und 18. Dezember 2022 um 10.30 Uhr eine Sonderführung durch eines der Museen an. Damit haben sowohl Einheimische als auch Besucher aus Nah und Fern die Möglichkeit, Wissenswertes rund um die Lebensmittel Bier, Brot und Gewürze sowie die dazugehörenden Handwerke aus fachkundigem Munde zu erfahren.

Am Sonntag, 11. Dezember 2022, findet der „Tag der offenen Tür“ in den Museen im Mönchshof in Verbindung mit dem Blaicher Weihnachtsmarkt im Mönchshof statt.

Am ersten Sonntag im Dezember steht eine Führung durch das Bayerische Bäckereimuseum auf dem Programm. Am Sonntag, 18. Dezember 2022, gibt es dann eine Sonntagsführung durch das Bayerische Brauereimuseum.

Kultur und Genuss unter einem Dach

Gemäß des Mottos „Kultur und Genuss unter einem Dach“ empfehlen die Museen im Kulmbacher Mönchshof, im Anschluss an den Museumsbesuch im Mönchshof-Bräuhaus einzukehren.

Termine im Dezember 2022 - Sonntagsführungen:

04.12.2022: Bayerisches Brauereimuseum

18.12.2022: Bayerisches Bäckereimuseum

Start der Sonntagsführungen ist um 10.30 Uhr.

Dauer: ca. 1 Stunde

Kosten Eintritt inkl. Führung: Erwachsene 10,00 € und für Kinder 5,00 €

Voranmeldungen unter: Telefon 09221 805 14 oder info@kulmbacher-moenchshof.de

Am Sonntag, 11. Dezember 2022, findet außerdem der Tag der offenen Tür in den Museen im Mönchshof bei freiem Eintritt in die Museen statt.

Vorschaubild: © Reinhard Feldrapp (Bildarchiv Feldrapp)