Sauerteigbrot backen lernen

Kulmbacher Mönchshof bietet Brotbackkurs mit Spezialist an

Am Montag, 17. Oktober, bietet der Kulmbacher Mönchshof in seinem Museumspädagogischen Zentrum einen Brotbackkurs an. Die Teilnehmenden lernen dabei gemeinsam mit einem Spezialisten Sauerteigbrot zu backen.