Kulmbach: Architekten-Wettbewerb für ehemaliges Kaufplatz-Gelände abgeschlossen

Die Kulmbacher Innenstadt soll schöner werden. Die Stadt plant schon seit Längerem die komplette Neugestaltung des einstigen Kaufplatz-Geländes. Zur künftigen Nutzung des Areals war eigens ein Architekten-Wettbewerb ins Leben gerufen worden. Das Ergebnis wurde nun in einer Stadtratssitzung der Öffentlichkeit vorgestellt. Der fünf kompakte Gebäude umfassende Siegerentwurf sieht unter anderem eine "nutzerorientierte Veränderung" des Mainufers vor. Dort sollen etwa Kiesbänke die Menschen zum Verweilen einladen.

Kulmbach: Neugestaltung von Kaufplatz-Gelände sieht fünf Gebäude vor - Entwurf überzeugt Jury

Gewinner des Wettbewerbs wurde laut Beschlussvorlage des Kulmbacher Stadtrats die CKRS Architektengesellschaft und TDB Landschaftsarchitektur Partnerschaft mit Sitz in Berlin. Der erste Preis ist mit 21.000 Euro dotiert. Der Siegerbeitrag sieht für die Nachnutzung des Kaufplatz-Geländes fünf kompakte Gebäudeeinheiten vor. Der Fachjury zufolge werden in Kulmbach dadurch zwei Stadträume geschaffen, "die sich hervorragend an die Altstadt andocken". "Die fünf Blöcke werden sowohl durch Teilungen sowie eine feingliedrige Dachlandschaft ausformuliert und wunderbar in das Bestandsgefüge der Altstadt eingefügt."

Das Preisgericht überzeugte zudem die Einbindung der großflächigen Spinnerei-Fassade in den neuen Mainplatz. "Hier stimmen Maßstab und Proportion", heißt es vonseiten der Preisrichter. "Gerade die Feingliederung der großen Baukomplexe verblüfft." Weniger überzeugend gelöst sei dagegen die Wegeführung vom neuen Mainplatz nach Nordwesten, Richtung Spinnerei-Gelände. Hier vermisse das Preisgericht eine direkte Verbindung, heißt es. "Auch dem gezeigten Übergang über die Hans-Hacker-Straße kann das Preisgericht wenig abgewinnen."

Der Ansatz, den Weißen Main stellenweise verstärkt naturnah zu gestalten, traf derweil auf Wohlwollen. Gelobt wurde insbesondere die vergleichsweise "nutzerorientierte Veränderung" der Mainufer im Osten. Den Architekten des Siegerentwurfs schwebt diesbezüglich eine Geländeveränderung vor Augen. So sollen beispielsweise Kiesbänke am neuen Mainplatz längeres Verweilen ermöglichen. "Die im Wasserlauf integrierten Elemente wie Wasserspiel und Kiesbänke sind gut vorstellbar", konstatiert das Preisgericht.

"Es entsteht ein wunderbarer neuer Stadtplatz" - Bau durch Stadt oder Investor möglich

Das Fazit der Preisrichter zur vorgeschlagenen Neunutzung des ehemaligen Kaufplatz-Geländes fällt fast schon euphorisch aus. "Es entsteht ein wunderbarer neuer Stadtplatz, der den Main zum prägenden Thema hat", heißt es vonseiten der Jury. "Die vorgeschlagene Aufenthaltsqualität ist vielversprechend."

Bis der Architektenentwurf in die Tat umgesetzt wird, dauert es indes noch ein Weilchen. Laut Vorlage des Kulmbacher Stadtrats muss für die weiteren Planungsschritte erst einmal eine Auftragsvergabe erfolgen. Für den weiteren Prozess sei ferner die Durchführung eines sogenannten Bauleitplanverfahrens erforderlich.

"Außerdem ist es notwendig, eine Entscheidung zu treffen, wie die einzelnen Objekte entwickelt werden sollen", heißt es in der Sitzungsvorlage, die inFranken.de vorliegt. So sei es einerseits denkbar, dass die Stadt Kulmbach nach Durchführung eines hochbaulichen Wettbewerbs in eigener Verantwortung baue. "Andererseits ist es möglich, über eine sogenannte Konzeptvergabe einen Investor mit einem geeigneten Konzept zu finden."