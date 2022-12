Kulmbach: Jazz-Session in "Weihnachtsedition" am Dienstag - Musikschule lädt ein

Die letzte "Jazz-Session" der Städtischen Musikschule Kulmbach in diesem Jahr steigt am Dienstag, 20. Dezember, um 20 Uhr in der Kommunbräu. Der Eintritt ist frei. Musiker, ob Profi oder Einsteiger, sind bei der "Weihnachtsausgabe der Jazz-Session" willkommen. Foto: Musikschule Kulmbach/Harald Streit