Schwerer Verkehrsunfall in Oberfranken: Am Dienstagmorgen (08.09.2020) kam es kurz vor 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gummistraße in Kulmbach. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Laut ersten Informationen waren insgesamt drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Eine Person wurde dabei eingeklemmt und muss von den Rettungskräften befreit werden.

Verkehrsunfall in Kulmbach: Beteiligter muss aus Wagen befreit werden

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr befinden sich vor Ort.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

Symbolbild: Stefan Körber/Adobe Stock