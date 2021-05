Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag (30. Mai 2021) bei Kasendorf im Kreis Kulmbach gekommen. Ein 16-jähriger Kradfahrer wurde dabei wohl verletzt, wie NEWS5 berichtet.

Eine 63-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Ersten Informationen zufolge war der junge Kradfahrer in einer Gruppe von drei Motorradfahrern in Richtung Azendorf unterwegs, als er in einem kurvigen Bereich zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet.

Schwerer Verkehrsunfall: 16-jähriger Kradfahrer verletzt

Er kam es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Auto, so NEWS5. Der 16-Jährige soll daraufhin gestürzt und verletzt liegen geblieben sein. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.