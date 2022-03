Am Freitag wurden weitere 396 Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 2179 in die letzten sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100.000 Einwohner beträgt damit 3050,6.

Fast 400 Fälle täglich

"Wir haben immer gehofft, dass der Landkreis Kulmbach die 3000er-Inzidenz-Schwelle nicht überschreitet", kommentiert Landrat Klaus Peter Söllner die traurige Höchstmarke. Es zeige sich aber angesichts von fast 400 Fällen täglich, dass sich das Infektionsgeschehen auch im Landkreis Kulmbach ungebremst fortsetze. "Wir können mit Blick auf weggefallene regulierende Coronaschutzmaßnahmen nur immer wieder an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen appellieren", so Söllner. "Zahlreiche coronabedingte Ausfälle in vielen Unternehmen und Einrichtungen sowie eine hohe Zahl stationär betreuter Coronapatienten im Klinikum sprechen eine deutliche Sprache. Corona ist präsenter denn je", mahnt der Landrat. Dieser Tatsache müsse jeder Rechnung tragen und sich auch ohne Vorschriften achtsam und umsichtig verhalten. "Zudem brauchen wir eine deutlich höhere Impfbereitschaft. Andernfalls wird ein Leben mit dem Virus nicht gelingen", macht Söllner deutlich

Blick nach Kronach

Das Landratsamt Kronach verzeichnete seit gestern 266 neue Fälle. Der Inzidenzwert beträgt 2773, Anfang der Woche lang er noch bei 2480.

Blick nach Lichtenfels

In der zurückliegenden Woche stieg die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Lichtenfels erneut stark an, damit einhergehend auch die 7-Tage-Inzidenz. Sie lag am Freitag laut RKI bei 3018,5. Am Freitag waren im Landkreis 4127 Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

Bei den Impfquoten erreicht der Landkreis Lichtenfels in dieser Woche weiterhin einen Spitzenplatz: Rein statistisch haben inzwischen 79,84 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung, 85,05 Prozent eine Zweitimpfung und 72,92 Prozent sind bereits geboostert. 1,23 Prozent wurden zum vierten Mal geimpft.

Blick nach Bayreuth

Im Landkreis Bayreuth sinkt der Inzidenzwert leicht, befindet sich aber ebenfalls auf sehr hohem Niveau. Anfang der Woche lag er bei 2812,5, gestern bei 2761,4. Im Vergleich zum Vortag wurden am Freitag 366 neue Infektionen registriert.