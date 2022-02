Eine Nachfrage beim Standesamt der Stadt Kulmbach zeigt aber: Gerade einmal ein Paar geht heute im Kulmbacher Rathaus den Bund fürs Leben ein.

Ist die Jahreszeit schuld?

Liegt das möglicherweise an der Jahreszeit oder der immer noch alles beherrschenden Corona-Pandemie? Die Mitarbeitenden im Standesamt bemerken durchaus, dass sich Paare aufgrund der Corona-Situation mit den entsprechenden Regelungen (Abstand, Hygiene, begrenzte Teilnehmerzahl) in der Pandemie weniger trauen als sonst.

Dazu kommt: Der Februar ist kein klassischer Hochzeitsmonat. Deshalb gab es in der Vergangenheit durchaus beliebtere Schnapszahl-Termine, an denen in Kulmbach teilweise bis zu zehn Paare an einem Tag getraut worden sind, heißt es aus dem Rathaus.

Am 22.2.22 sieht's besser aus

Die nächste Chance auf ein Schnapszahl-Hochzeitsdatum haben Heiratswillige bereits in drei Wochen am 22.2.2022. Und da sieht es tatsächlich schon etwas besser aus. Im Rathaus sind laut Auskunft der Stadt für diesen Tag aktuell fünf Trauungen angemeldet, wobei zwei Trauungen von Paaren sind, die von außerhalb Kulmbachs kommen.

Doch insgesamt habe man keinen "Run" auf diese beiden Schnapszahl-Termine erlebt. Ja, es seien mehr Trauungen als einem "Durchschnitts"-Februartag. Aber es gebe nach derzeitigem Stand sogar noch freie Termine für den 22. Februar.