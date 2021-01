Die Tage des Real in Kulmbach sind gezählt: Ende des Monats schließt der Einkaufsmarkt seine Pforten. Für die Mitarbeiter bedeutet das aber keinesfalls das Aus. Sie behalten ihren Job. Schon am 3. Februar werden sie in der Albert-Ruckdeschel-Straße wieder Kunden bedienen, dann aber als Mitarbeiter von Kaufland