Kulmbach vor 39 Minuten

Corona

Hallenbad, Kino, Fitnessstudio nur noch mit Test: Reaktionen aus Kulmbach

Vielerorts gilt in den nächsten Wochen 2G plus. Das hat die Staatsregierung kurzfristig bestimmt. Doch dieser Schnellschuss sorgt für Kritik bei den Betreibern von Freizeiteinrichtungen wie Bädern, Kinos und Fitnessstudios. Hinzu kommt ein Mangel an Teststellen.