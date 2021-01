Ich würde mich schon als geduldigen Menschen bezeichnen, doch gibt es Situationen, in denen mir fast der Kragen platzt. Wie neulich, als ich einen Facharztbesuch in Bayreuth hatte. Groß war die Praxis, groß der Patientenauflauf. Und so habe ich mich gleich damit abgefunden, dass ich Sitzfleisch brauchen werde. Gemurrt habe ich nicht. Bringt ja nichts, und mit Buch und Handy ausgerüstet, bekommt man die Zeit ja zumindest einigermaßen sinnvoll rum.