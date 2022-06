Rund 30.000 Besucher kamen trotz tropischer Temperaturen: Der 20. internationale Comic-Salon in Erlangen lockte am vergangenen langen Wochenende nach zwangsbedingter Corona-Pause seit 2018 erstmals wieder die Fans der bunten Bilder. An über 30 Veranstaltungsorten trafen sich Händler, Fans, Künstler und Autoren. Erstmals mit dabei: Stefan "Das Eich" Eichner.

Der Kulmbacher signierte am Stand des Egmont-Verlags den "Dunnerkeil", die oberfränkische Version des Asterix-Comics, die Eichner übersetzt hatte. Die erste Auflage war rasend schnell vergriffen.

Inzwischen ist die zweite Auflage erschienen, deren Bestand aufgrund der hohen Nachfrage auch schon wieder zur Neige geht, wie Eichner beim Comic-Salon verriet. Signierte Ausgaben gebe es inzwischen nur noch auf seiner Internet-Homepage www.daseich.de. Eichner signiert auch auf seinen Konzerten - dazu einfach den Asterix mitbringen. Der Egmont-Verlag sei mit der Resonanz sehr zufrieden und freue sich schon auf die Folgetat, verriet Eichner.

Der Kulmbacher Künstler, der ansonsten vor allem als Comedian und Liedermacher bekannt ist, war aber nicht nur zum Signieren gekommen, sondern hielt noch eine "Dunnerkeil"-Lesung in einem Erlangener Theater.

Für den Kulmbacher ist die Comic-Szene Neuland, umso interessanter war für ihn der Einblick auch hinter die Kulissen. "Ich war beeindruckt, wie viele Genres es inzwischen gibt", erklärte er nach einem Bummel durch die Messe-Pavillons.

Einen prominenten Gast hatte der Comic-Salon zudem zu verzeichnen: Ministerpräsiden Markus Söder (CSU) hatte der Veranstaltung einen Besuch abgestattet und sich als "totaler Comic-Fan" zu erkennen gegeben.