Die Not ist gro in den Seniorenwohnheimen der Arbeiterwohlfahrt . Die Mitarbeiter, die nach den Corona-Ausbrchen Am Rasen und in der Johann-Brenk-Strae versuchen, den Betrieb am Laufen zu halten, seien am Limit. Krperlich wie psychisch, sagt Awo-Geschftsfhrerin Margit Vogel, die von einem besorgniserregenden Ausnahmezustand spricht.