Im Landkreis Kulmbach ist die Inzidenz am Donnerstag (30. September 2021) stark angestiegen. Wo der Wert am Montag (27. September 2021) noch bei 27 lag, liegt er nun nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 90. Grund für den Anstieg sind mehrere Neuinfektionen im Landkreis - und in einer Kita. Wie die Frankenpost berichtet, sind zehn Kinder und auch Erzieherinnen positiv auf das Virus getestet worden. 14 weitere Fälle, die sich über den Landkreis erstrecken, kommen hinzu.

Corona-Lage in Kulmbach: Ausbruchsgeschehen in Kita lässt Inzidenz steigen

Die Leiterin des Gesundheitsamtes Kulmbach, Camelia Fiedler, erklärt gegenüber der Frankenpost, dass nicht klar ist, wie es zu dem Ausbruch in der Kita kommen konnte. Im Allgemeinen sei Corona "einfach wieder auf dem Vormarsch". Auf zwei Tage verteilt werden nun Reihentestungen in der Kita angestrebt - rund 100 Tests sollen durchgeführt werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Inzidenz womöglich noch weiter steigen wird.

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Pressesprecher des Landratsamtes Kulmbach heißt es, dass ab diesem Wochenende damit zu rechnen ist, dass die 3G-Regel im Landkreis in Kraft tritt. Die Inzidenz liegt seit Dienstag (28. September 2021) über dem Wert von 35 und damit am Donnerstag den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert.

Im Laufe des Donnerstags will das Landratsamt die 3G-Regel ab dem Wochenende offiziell bekannt geben. Alle Informationen zum Infektionsgeschehen im Kreis Kulmbach findest du in unserem Corona-Ticker für Kulmbach.